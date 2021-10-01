Талибы заставили Россию «отодвинуться» от Таджикистана 1.10.2021, 11:13

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Фото: AFP

Из Кремля несется примирительное бормотание.

Новости идут в Москву из страны «вменяемых» афганских бородачей, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Представитель МИД России заявил:

«С обеспокоенностью наблюдаем за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе. По информации движения талибов, только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений».

И добавил, что Москва призывает к «поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации».

Впрочем, в Таджикистане скопление войск бородачей не подтверждают, говорят, что провокаций со стороны террористов нет.

Мы, однако, можем отметить странную отстраненность в заявлении МИД России.

Как же так? У вас же, вроде, отличные, многолетние контакты с «вменяемыми» террористами Талибана. С другой стороны, вооруженные силы России – основа ОДКБ, в который входит Таджикистан. Так что, в случае чего, придется вмешиваться в военные действия на его стороне.

Вместо твердого заявления о том, что Россия не допустит вторжения в Таджикистан, видно иное – отодвинуться в сторону. Как в конфликте Армении с Азербайджаном и поддерживающей его Турцией.

Уважать за это точно не будут. Кроме того, такое поведение расходится со словами о невероятной военной мощи нашей страны и ее претензиями на влияние в международной политике. Как только встает вопрос о том, чтобы проявить твердость и продемонстрировать возможность применения силы, погасив возможный конфликт, из Москвы несется примирительное бормотание.

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