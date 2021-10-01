Какие пустующие дома можно купить в Витебской области за 29 рублей 2 1.10.2021, 11:27

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Приобрести бесхозные жилые дома можно и без аукциона.

Весной СМИ писали о том, что купить пустующий дом в деревне теперь станет легче. Указ был принят в конце марта. Сейчас каждая область самостоятельно определяет районы, приобрести бесхозные жилые дома в которых можно за одну базовую величину, в том числе и без аукциона. Так, в Витебской области подобный список уже составили.

Realt.by посмотрел, какие населенные пункты в нем есть.

Для начала хорошая новость − в таких районах, как Браславский, Верхнедвинский, Витебский, Глубокский, Городокский, Докшицкий, Дубровенский, Лепельский, Лиозненский, Миорский, Оршанский, Полоцкий, Поставский, Россонский, Сенненский, Толочинский, Чашникский, Ушачский, Шарковщинский и Шумилинский приобрести пустующий дом в сельской местности теперь можно за 29 рублей, в том числе и без организации торгов. Регистрировать подобные договоры бесплатно будут местные исполкомы, а оформлять документы на постройку и земельный участок должен будет сам покупатель.

К примеру, в окрестностях Браславских озер можно присматриваться к пустующей недвижимости (если, конечно, она там есть) в таких шикарных местах, как Слободка, Почта-Абабье, Дрисвяты и других. Неиспользуемые жилые дома в этих населенных пунктах, признанные судом бесхозными и перешедшие в собственность государства, теперь могут продаваться на аукционах с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине (29 рублей), либо вообще без проведения торгов.

Ну, а теперь новость похуже − в крупных городах, а также в ряде районных центров и деревень, реализация пустующей недвижимости возможна только через публичные торги. Так, в перечень населенных пунктов, в которых стать владельцем пустующего дома можно только через аукцион, попали Витебск, Новополоцк, Полоцк, Браслав, Миоры, Дисна, Орша, Барань, Верхнедвинск, Глубокое, Чашники, Новолукомль, Сенно, Лепель, Дубровно и еще 380 населенных пунктов Витебской области.

К примеру, в курортном Браславском районе без аукциона пустующий дом не продадут не только в самом Браславе, но и в таких деревнях, как Богданово, Богино, Гайдуковщина, Исаи, Ковшенки, Милашки, Ставрово, Стуканы, Устье, Хвосты и Браславская Лука.

Проверили журналисты и местность неподалеку от известного охотхозяйства «Красный Бор» в Верхнедвинском районе. Оказалось, что приобрести домик в деревне Доброплесы или Изубрица без аукциона также нельзя.

Не поучаствовав в торгах, не получится купить бесхозную хату и в районе Березинского заповедника — деревня Домжерицы и окрестности также исключены из «клуба домов за одну базовую».

Ознакомиться с полным перечнем и характеристиками пустующих домов в каждой конкретной местности можно на сайтах райисполкомов и горисполкомов. К примеру, в самом Витебске сейчас пустует 70 домов.

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