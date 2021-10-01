10 фильмов, которые добавят атмосферы и настроения осенью 1.10.2021, 11:34

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Один из фильмов - «Дом у озера».

Sport24.ru предлагает подборку фильмов, которые хочется пересматривать каждый год. Здесь вы найдете кинокартины для уютных вечеров, выходных в дружной компании и любого настроения.

«Век Адалин», 2015

Картина с Блэйк Лайвли в главной роли, которую многие помнят по нашумевшей в свое время «Сплетнице». Еще один вариант для осенних вечеров: под сериал можно расслабиться после рабочего дня, ностальгировать по школьным годам и одноклассникам (или нет).

Адалин — почти восьмидесятилетняя женщина, которая выглядит как молодая девушка. Она перестала стареть после аварии, во время которой остановилось сердце, но ей удалось не только выжить, но и остановить процесс старения. Девушка вынуждена постоянно менять документы, обманывать людей и работу, чтобы не шокировать окружающих неправдоподобными объяснениями.

«Больше, чем любовь», 2005

Поклонницам Эштона Кутчера посвящается! Романтическая комедия про парня и девушку, которые сталкиваются в самолете. В течение почти 10 лет они продолжают видеться, меняют профессии, вступают в новые отношения с разными людьми и становятся друзьями. В какой-то момент они понимают, что должны быть вместе.

«Амели», 2001

В этом году фильму исполняется 20 лет. Хороший повод пересмотреть кинокартину или сделать это впервые. Тем более «Амели» занимает второе место в списке «100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке» по версии журнала Empire в 2010 году.

Амели Пулен — своеобразный ребенок. Девочка живет в вымышленном мире и одиночестве. Любит мечтать, фантазировать, ни с кем не дружит и общается с воображаемым приятелем — крокодилом. При этом Амели умеет находить удовольствие в маленьких радостях, чего не хватает многим из нас. Девочка радуется, когда засовывает руку в мешок с фасолью, раскалывает корочку крем-брюле или пускает «блинчики» по каналу Сен-Мартен.

Дом у озера, 2006

Эстетика, романтика и интрига. Молодая девушка Кейт расстается с парнем, съезжает из арендуемого дома и уезжает в Чикаго. Она оставляет записку новому жильцу, Алексу, но он не понимает ее содержания: обстоятельства вокруг не подтверждают того, о чем пишет Кейт.

Герои оказываются родственными душами, живущими в одном доме, но разделенные двумя годами времени. Единственная возможность общаться — писать друг другу письма.

Осень в Нью-Йорке, 2000

Одна из самых известных драм нулевых. Ричард Гир в роли успешного бизнесмена знакомится с молодой девушкой, которая годится ему в дочери. Между ними возникает любовь, но Шарлотта оказывается смертельно больна и, несмотря на операцию, уходит из жизни.

Руди, 1993

Известный спортсмен Дэниэл Рюттигер вошел в историю американского футбола под прозвищем Руди. Спортивная драма про американскую мечту и простого парня, который добивается своей цели. Рекомендуется смотреть, даже несмотря на разницу восприятия между европейским (или привычным нам) и американским футболом.

Последняя любовь мистера Моргана, 2013

Мэтью Морган — замкнутый вдовец, который живет в Париже и переживает смерть жены, которую очень любил. Кажется, что лучшие годы жизни остались позади, но однажды он почти падает в автобусе, и ему протягивает руку Полин — молодая и веселая преподавательница танцев.

Легенды осени, 1994

Историческая драма с Энтони Хопкинсом и Брэдом Питтом в главных ролях. Военная мелодрама про семью из трех братьев, отца и молодой красивой женщины, которая необъяснимо меняет жизнь каждого из мужчин.

Пока мы молоды, 2014

Картина про неугасающую молодость, обязательно смотреть, если вам «немного за». Бездетная пара средних лет знакомится с безумными молодыми парнем и девушкой, у которых настолько горят глаза, что это переворачивает жизнь взрослых героев.

Сладкий ноябрь, 2001

Мелодрама с Киану Ривз и Шарлиз Терон. Невозможно банальный фильм, но именно им хочется закончить любую осеннюю подборку.

Карьерист Нельсон встречает ни на кого не похожую Сару и погружается в отношения с ней. Но, как это часто бывает, жизнь приготовила для пары неожиданный и не самый лучший сценарий.

Фильм основан на ранней одноименной версии 1968 года, из-за чего на него обрушился шквал критики. Он был номинирован на приз «Золотая малина 2001» как «Худший ремейк или продолжение», Ривз и Терон — как «Худший актер» и «Худшая актриса».

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