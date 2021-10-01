Цена на газ в Европе достигла рекордных 1200 долларов 7 1.10.2021, 11:41

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За месяц газ подорожал на $760.

Стоимость газа впервые в истории достигла 100 евро за МВт/ч или почти 1200 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа на торгах в Европе в пятницу, 1 октября, обновила рекорд, сообщает korrespondent.net.

Так, цена ноябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 100 евро за МВт/ч, или $1197 за тысячу кубометров.

В сентябре цена газа выросла почти на 760 долларов.

На фоне подорожания газа в Европе также растут цены на сжиженный газ в Азии. Накануне фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts вырос на $39 и достиг $1110 за тысячу кубометров.

Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м, а 30 сентября превысила $1100.

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