«После улета Лукашенко в Сочи в администрации возникла идея: раз он нас предал, то и нам можно» 2 1.10.2021, 11:48

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Чиновники «шатаются» после каждого информационного повода.

В государственных структурах и ведомствах намечается "шлифовка кадров". Лукашенко заговорил о "профессионалах с твердой государственной позицией". Если переводить на человеческий, то нужны рабы, которые ни при каких обстоятельствах не предадут, пишет телеграм-канал CYNIC.

Причем вот такой фундамент нужен на низовом уровне. В администрации Лукашенко говорят, что "верхушка" остается относительно однородной, но "низы" шатаются после любого информационного повода. В том числе это стало понятно во время неожиданного улета в Сочи, когда возникла идея: "Раз он нас предал, не сказав, то и нам можно". Это очень важный эмоциональный шаг, который подводит черту над кадровой политикой.

Вся "опора", которая находилась хоть в каких-то ведомствах, мгновенно взлетала на верх, потому что "скамейка из "своих" запасных" закончилась.

Сам Лукашенко объявляет о том, что набирать команду следует из провинции. То есть он хочет взять на работу население, которого замедомо имеет худший финансовый статус. Причина, кстати, понятная - им нужно меньше платить".

Насчет экспертности таких представителей говорить не приходится. Ночь простоять да день продержаться - о какой экспертности вообще может идти речь?

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