Как на самом деле живут белорусские пенсионеры 1.10.2021, 12:10

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История 72-летней случчанки.

Сегодня — День пожилого человека. Накануне «Кур'ер» поговорил с 72-летней случчанкой:

«Если бы мы ощущали этот праздник на себе как-то, если бы с бывшей работы, со стоматологии, поздравляли хоть раз, как это делают на сахарном, на мясокомбинате… А так — какой праздник? Хорошо хоть дети поздравляют.

Возраст меня не тяготит, я мало на это обращаю внимание. Если бы не проблемы со здоровьем, состояние после операции. На появление морщин, седины — не реагирую. Считаю, что стареть нужно естественно. Духи, крем на лицо, немного помады, — вот то, что я использую.

Живу с дочерью. А внук — студент, в Минске, помогаю. Основные траты — на питание. Квартиру оплачиваем вместе с дочерью. Лекарства дорогие, в месяц 50−70 рублей уходит. Одежду — уж забыла, когда и покупала, разве только обувь, потому что босым ходить не будешь. Откладывать не получается.

Я любитель книг и кроссвордов. Бесцельно гулять не люблю, а вот на даче помаленьку ковыряюсь. От огорода — большая польза, заготовки помогают жить целый год. Овощи, ягоды, картошку, — что может вырасти. Купи-ка это всё! Говорят, картошка уже рубль стоит.

Я думаю, что долголетие нам не светит. Коронавирус усилил этот процесс. У многих нет денег на хорошие лекарства.

Считаю, что в зрелом возрасте, чтобы сохранять полноценную активную жизнь, кроме здоровья, важен достаток. А чтоб здоровье было, надо и питаться правильно, и устраивать себе отдых, в санатории ездить. Я живу в Беларуси, но ни в одном историческом месте не была. Раньше работы было много, дети росли, семья, дача. А сейчас, когда много свободного времени, здоровья нет, да и денег лишних тоже".

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