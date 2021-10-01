Возвращение в Грузию: Саакашвили призвал сторонников выйти на митинг 1 1.10.2021, 12:15

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Политик готов присоединиться к одной из колонн.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в пятницу, 1 октября, заявил о своем возвращении на родину на фоне предстоящих местных выборов, призвал своих сторонников провести митинг в его поддержку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«2 октября мы все должны пойти на выборы, чтобы спасти Грузию. А 3 октября утром провести шествие по всей Грузии, чтобы защитить результаты голосования. Присоединюсь к одной из таких колонн», — пообещал Саакашвили.

При этом он отметил, что если грузинские власти его арестуют, то это «еще больше укрепит наши силы».

Саакашвили утверждает, что на данное время находится в Батуми. В то же время в МВД заявили, что госграницу он не пересекал.

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, на родине экс-президенту грозит тюремное заключение.

Против Саакашвили были открыты сразу четыре уголовных дела, по двум из которых ему уже вынесены приговоры.

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