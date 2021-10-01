«Они едят листья и пьют воду из лужи»: мигранты рассказали, как их обманывает белорусский режим 3 1.10.2021, 12:25

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Это первая публикация, которая поможет не попадать в ловушку иракцам, знающим только курдский и арабский языки.

Иракские курдские СМИ рассказали о группе из 32 иракских курдов, в том числе четырех детях, которые застряли на границе Польши с Беларусью. По их данным, мигранты едят листья из-за голода, пьют воду из луж, им нельзя попасть на польскую сторону или вернуться в Беларусь. По словам курдских активистов, это первая публикация, которая могла достичь иракцев, знающих только курдский и арабский языки.

«Теперь я знаю, что это был обман. Информация о том, что польская граница закрыта, до Ирака не дошла. Люди, которые предлагают поездки в Европу, говорят, что к вам можно приехать бесплатно. Платишь за помощь в достижении границы, а затем дорога должна быть свободной, и люди в это верят», — говорит польскому изданию WP иракский курд Фадель Хассан.

11 его родственников решили поехать в Германию. В Минск прилетели самолетом. Более недели назад группа из 32 человек (в том числе четверо детей) застряла у забора на белорусской стороне границы. Родственникам они сообщили, что «у них нет еды, они едят листья. Пьют воду из лужи».

«Беларусы подвезли моих родственников до границы и сказали: иди, так и попадешь в Германию», — описывает Фадель Хассан.

«Они несколько раз пытались перейти границу, но их вернули. Теперь они охраняются с двух сторон. Милиция не позволяет им вернуться в Беларусь», — добавляет Хассан.

По словам Мурада Исмаила из организации «Sindjar Akademy», которая помогает религиозным меньшинствам в Ираке, эти мигранты — езиды, которых преследуют в Ираке из-за их религии.

32 Yazidi migrants are stranded on the border between #Belarus and #Poland for 7 days now. These are Yazidi families from Sinjar. This is a life threatening situation and we call on @PolandMFA and @Europarl_EN to allow their entry on humanitarian grounds. /1 pic.twitter.com/mabYpEbDxm — Murad Ismael (@murad_ismael) September 28, 2021

За Мурадом Исмаэлем эту тему поднял большой курдский портал Rudaw, сообщив, что «семья находится на грани смерти».

Портал также рассказал о громкой конференции главы МВД Мариуша Каминьского. Он сообщил, что польская сторона нашла в телефонах некоторых мигрантов доказательства связи с экстремистами.

По словам активиста курдской общины в Польше, «это первая подобная публикация, которая могла достичь иракцев, знающих только курдский и арабский языки».

«Именно такие отношения могут оттолкнуть новых людей от драматического путешествия. В социальных сетях должна быть развернута сильная кампания, нацеленная на иракцев. Это лучше, чем забор и выталкивание людей на другую сторону могло предотвратить трагедии на границе», — добавляет он.

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