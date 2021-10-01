Стачком «Беларуськалия»: Настроение на предприятии боевое, люди готовы действовать
- 1.10.2021, 12:37
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Белорусы продолжают готовиться к стачке в рамках предзабастовочного состояния.
Стачком «Беларуськалия», который сформировался год назад, продолжает работу до сих пор и поддерживает своих коллег с других предприятий.
Телеграм-канал «БОР» опубликовал обращение стачкома «Беларуськалия» к рабочим:
- Рабочие «Беларуськалия» - одна из главных движущих сил в Беларуси в разные времена. Например, в прошлом году, в 90-ые года.
Сейчас от вас зависит будущее наших детей. Каждый работник «Беларуськалия», ушедший в стачку, незаконно уволенный, готов здесь и сейчас вернуться в свою страну и поддержать вас, друзья.
Настроение на «Беларуськалии» боевое, люди готовы действовать, менять жизнь в лучшему. Забастовке быть! Все в наших руках - будущее детей, внуков, жизни нас и близких.
Все вы прекрасно знаете, что денег и работы осталось до Нового года. Давайте не будет терпеть, доводить предприятие до краха. Давайте возьмем его в свои руки и устроим забастовку. Все в ваших руках. Стачке быть!