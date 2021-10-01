Что скрывается за арестом главного специалиста по кибербезопасности в России? 1 1.10.2021, 12:40

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Фото Бизнес-школы СКОЛКОВО

Илья Сачков входил в состав одного из экспертных комитетов Государственной Думы РФ.

Вечером 28 сентября 2021 года сотрудники ФСБ подъехали к офисам Group-IB на маркированных машинах и полноразмерном пассажирском автобусе и совершили налет на московские офисы компании, пишет сайт Guildhall.

Российские СМИ сообщают, что при себе у сотрудников ФСБ был орден на арест генерального директора Ильи Сачкова.

Сачков, генеральный директор и основатель компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью, обвиняется в передаче секретной информации иностранной разведке.

Сачков не просто джентльмен, сидящий в углу, он входит в состав одного из экспертных комитетов Государственной Думы РФ и хорошо известен в российской промышленности, а также в правительстве как эксперт по киберпреступности.

Попадание в немилость оказалось очень быстрым для Сачкова, который в феврале 2019 года получил награду Кремля.

Причастные к событиям люди предположили, что его арест напрямую связан с сотрудничеством Group-IB и Министерства юстиции США в расследовании различных российских киберпреступлений.

В 2020 году США обнародовали обвинительный акт в отношении Евгения Никулина, который впоследствии был осужден в США за организацию кибератак.

В то время глава службы поиска угроз Group-IB Никита Кислицин был замешан в деле Никулина, будучи редактором журнала Hacker. Group-IB, а также Кислицин сотрудничали со следствием США, согласившись на разговор с ФБР в посольстве США в Москве. Во время той встречи, как сообщает Радио Свободная Европа, Кислицин сказал, что готов к сотрудничеству и желает решить любые проблемы.

Особо следует отметить слова Кислицина о том, что «российский хакер сотрудничал с ФСБ для получения компрометирующей информации о неназванных лицах».

США тесно связаны с обоснованием ареста и осуждением также бывшего офицера ФСБ Сергея Михайлова, который работал заместителем Центра информационной безопасности ФСБ.

Михайлов был приговорен к 22 годам лишения свободы за передачу «секретной информации» ФБР.

Интересно, что в том же отчете Дмитрий Докучаев, который был начальником Михайлова в ФСБ (а также был арестован и отправлен в тюрьму), подчиняется Кислицину в Hacker.

Сотрудничество с ФБР и готовность Сачкова работать в связке с США против киберпреступности, включая российскую киберпреступность, является причиной его ареста. Это особенно верно с учетом политического давления, оказываемого на Кремль со стороны Соединенных Штатов и других стран с целью обуздать российские киберпреступные группы, некоторые из которых имеют прямую связь с правительством, как подробно описано в исследовании и анализе Recorded Future.

В то время как Сачков был передан в суд Лефортово, Group-IB заявила: их генеральный директор невиновен в каких-либо правонарушениях, и в период заключения Сачкова (как минимум до 27 ноября) технический директор Дмитрий Волков возьмет на себя бразды правления. Волков заявил: «У нас нет доступа к секретной информации, нам ее никто не предоставляет».

Обвинения против Сачкова являются секретными, но ближайшие месяцы покажут нам, повлечет ли сотрудничество с правоохранительными органами США санкции со стороны Кремля.

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