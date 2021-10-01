Прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» через Беларусь рухнула почти в три раза 1.10.2021, 12:47

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Фото: ТАСС

«Газпром» объяснил снижение потока.

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» в пятницу сократилась в 2,8 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, пишет сайт Guildhall.

Так, за период с 7.00 до 8.00 по Минску прокачка составила около 0,8 миллиона кубометров в час, тогда как в четверг в среднем она была на уровне 2,2 миллиона кубометров.

При этом снижение поставок по газопроводу началось во вторник, когда они упали с уровня 3,4 миллиона кубометров в час в более чем 2 раза. «Газпром» объяснял, что выполняет все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу «Ямал-Европа» временное, связанное с заявками одного из клиентов.

«Газпром» с конца августа прекратил закачку газа в хранилища в Германии, а в другие закачивает небольшие объемы. Российский монополист также отказывается бронировать дополнительные мощности ГТС Украины на аукционах.

Отказ «Газпрома» наращивать поставки газа эксперты связывают со стремлением России таким образом надавить на ЕС, чтобы заставить его ускорить сертификацию уже построенного газопровода «Северный поток – 2».

Без такой сертификации его коммерческая эксплуатация невозможна.

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