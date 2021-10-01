Медики назвали продукты, положительно влияющие на сердце и давление 1 1.10.2021, 12:50

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Они помогут бороться с гипертонией.

Случаи повышенного артериального давления за последние три десятилетия во всем мире почти удвоились и продолжают расти. По данным Управления национальной статистики (ONS), высокое кровяное давление поражает более чем каждого четвертого взрослого, пишет

healthinfo.ua.

Высокое кровяное давление редко имеет заметные симптомы. Однако при отсутствии лечения увеличивается риск серьезных проблем, таких как сердечные приступы и инсульты.

Различные факторы риска могут быть причиной гипертонии:

Диета

Возраст

Пол

Генетика

Ожирение

Бездействие

Даже при отсутствии симптомов высокое кровяное давление может вызвать серьезное повреждение кровеносных сосудов и органов.

Один из способов контролировать давление естественным образом - изменить свой рацион и включить в него продукты, положительно влияющие на ваше кровяное давление, а также знать, от каких продуктов следует избегать.

Сладкие ягоды, особенно черника, богата натуральными соединениями, известными как флавоноиды.

Исследование показало, что потребляя соединения, найденные в ягодах может понизить кровяное давление и предотвратить гипертонию. Чернику, малину и клубнику легко добавить в свой рацион, а также можно употреблять с другими продуктами. Один из способов легко добавить их в свой рацион - это каши или десерт.

Отдельное исследование, опубликованное The Journals of Gerontology, показало, что ежедневное употребление чашки черники может помочь снизить кровяное давление.

Исследователи набрали 40 здоровых мужчин и случайным образом дали им напиток, содержащий 200 граммов цельной черники. Команда также контролировала артериальное давление мужчин, а также опосредованное потоком расширение плечевой артерии в их плечах.

Авторы обнаружили, что опосредованное потоком расширение улучшилось примерно на 2% в течение двух часов после употребления черничного напитка, и эффект был устойчивым после одного месяца ежедневного употребления.

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