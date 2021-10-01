Последний спектакль 1.10.2021, 13:01

3,902

Фото: Reuters

Провал Кремля на выборах приведет к смене всей партийной системы в России.

Даже несмотря на массовые махинации «Единой России» не удалось набрать половину голосов избирателей на осенних выборах. Огромные материальные и административные усилия Кремля не только не помогли достичь требуемых электоральных результатов, но и вылились в имиджевые потери (в том числе из-за дискредитации электронного голосования, многочисленных видео вбросов и нашумевших уголовных дел против оппозиционеров). Кроме того, своими же руками власть невольно усилила КПРФ. Все это приведет к полному переформатированию отжившей себя партийной системы, которую Кремль бережно создавал 20 лет, считает политолог Николай Петров, сообщает The insider

Заплаченная Кремлем за формальную победу «Единой России» цена выглядит слишком высокой, если считать, что его колоссальные усилия и немалые денежные вложения ставили целью лишь избрать послушную Думу. Только на выплаты школьникам, пенсионерам и силовикам ушло полтриллиона рублей или полпроцента ВВП. Это не считая региональных подарков в Москве и Питере. Цену «побед» в Москве, Питере и Хабаровске трудно подсчитать, поскольку они куплены, отчасти, в кредит, и платить за них придется еще долгое время.

К сверхзатратным думским выборам можно добавить и остальные крупные проекты последнего времени: конституционную реформу, правительство Михаила Мишустина и его программы, ставящие целью уже в ближайшие годы сделать государство эффективнее в глазах граждан, а их, граждан, жизнь лучше и веселее, центры управления регионами (ЦУРы), систему электронного голосования – все это заточено под 2024 год. На перспективу, а совсем не под выборы-2021 проводилась и тотальная зачистка политического и медийного пространства в этом году.

Электоральная карта

Россия на выборах – не материк, а архипелаг, причем архипелаг, находящийся в движении. Состоит этот архипелаг как из регионов, выглядящих иногда монолитными, иногда нет, так и из отдельных городов, особенно крупных, которые ведут себя часто совсем не так, как окружающие их районы.

Рисунок электоральной географии иногда может резко меняться. Например, в Коми расклад поменялся после памятного ареста Вячеслава Гайзера и большой группы региональной элиты в 2015 году. С тех пор относительно спокойный регион с вполне управляемым голосованием превратился в оплот оппозиции власти, и смены губернаторов уже не помогают. А Кузбасс, где основателя и многолетнего руководителя султаната Амана Тулеева в 2018 году относительно мягко сменил Сергей Цивилев, так и держится электоральной аномалией, впрочем, мало-помалу рассасывающейся.

Согласно наблюдению политолога Александра Кынева, на последних выборах произошла поляризация, и ряд регионов с получестными результатами выборов отдрейфовал в сторону электоральных султанатов - регионов с управляемым голосованием, где элиты рисуют нужные начальству цифры. Их у нас по разным подсчетам порядка пяти десятков, это 2/5 избирателей и до 3/4 голосов за партию власти. Кремль рад бы и дальше наращивать в султанатах число голосов в свою пользу, но дальше некуда – число избирателей не позволяет.

Вести с полей: хорошие и плохие

На этих выборах Кремлю было важно не только продемонстрировать общий результат, но и избежать символических поражений и громких публичных скандалов. За исключением электронного голосования в Москве, цель эта кажется достигнутой. Но в политике, как и в жизни вообще, за все приходится платить.

Кремль показательно жестко расправился со структурами Навального и демонстративно, невзирая на серьезные имиджевые потери из-за дискредитации электронного голосования, нужного ему в 2024 году, обнулил все победы кандидатов «умного голосования» в Москве. Это были в большинстве своем кандидаты от КПРФ.

Если бой с Навальным был для Кремля, в известном смысле, боем с тенью, то главной мишенью из реальных участников выборов стали коммунисты. Негативная кампания со стороны Кремля оказалась, отчасти, подъемной силой для резко поднявшейся КПРФ, которая из имитационной оппозиции стала превращаться в реальную. Коммунисты получили существенную прибавку протестных голосов по всей стране, особенно на Дальнем Востоке, где раньше была традиционно сильна ЛДПР.

Именно ситуация с КПРФ становится сейчас главным нервным центром политического развития. И Кремль, усилиями которого эта ситуация была, во многом, создана, стал, сам того не желая, слепым орудием умного голосования. Увлекшись борьбой с отдельными кандидатами УГ, он наиграл позиционную победу единственной реальной политической партии в стране, превратив ее из карманной в реальную оппозицию.

Увлекшись борьбой с УГ, Кремль превратив КПРФ из карманной в реальную оппозицию

Еще нагляднее высокие издержки в случае электоральных «побед» Кремля проявились в случае Хабаровска, где избирателей всеми правдами и неправдами заставили проголосовать за крайне непопулярного губернатора Дегтярева. Упрямо настояв на своем в случае с Дегтяревым, Кремль разрушил баланс между ЛДПР и КПРФ в партийной системе и фактически упустил Дальний Восток. Да и сам Хабаровский край, наряду с Якутией, стал одним из четырех регионов, где КПРФ обошла единороссов даже по официальным данным. По реальной же поддержке со стороны граждан, согласно реконструкции Сергея Шпилькина, КПРФ и вовсе сравнялась с ЕР.

Что дальше

Эти выборы – последняя гастроль окончательно выработавшей свой ресурс партийной системы, ее ожидает серьезная реконструкция. Сколько Кремль ни откладывал этот шаг, перестраивать запущенное партийное хозяйство все же придется, причем в самое ближайшее время. Это касается как замены всех лидеров основных партий, так и неизбежного изменения общего дизайна. И партия «Новые люди», которая прошла в парламент, в этом смысле - это не просто затыкание дыры, а перспективный строительный материал. В качестве такового, но только вторсырья, можно рассматривать и «Справедливую Россию».

В ЛДПР уход 77-летнего Жириновского уже наполовину состоялся – и на семейную половину с отстранением Игоря Лебедева, и на половину электоральной поддержки партии. Эта сила вряд ли сможет пережить уход своего лидера.

КПРФ – это не лидерская партия, там во многом реализуется модель и федералистская, и коллективного руководства. Тем не менее, замена Зюганова там, особенно в ситуации обострения внутрипартийного противостояния между сторонниками лоялистской и более радикальной позиции по отношению к Кремлю, не может пройти безболезненно.

Что касается ЕР, то это никакая не партия власти, а некий департамент АП по выборам. Многие годы такая конфигурация была удобна для Кремля, поскольку позволяла надувать «Единую Россию» как воздушный шар к выборам, сажая в его гондолу наиболее удобных в данный момент кандидатов – хоть из ОНФ, хоть из «Лидеров России», хоть из «волонтеров». Сохранится ли такая модель в будущем, зависит от общей конструкции партийной системы, но из сдувшегося шара партию не сделаешь, разве что заплату на него можно поставить.

Новый этап политической трансформации

Выборы стали завершением одного и началом другого этапа политической трансформации. Если на завершившемся этапе был существенно изменен дизайн управленческой системы, но изменен в основном только на бумаге, то на новом этапе предстоит его воплотить в плоти и крови, наполнить реальным содержанием как недавно созданные новые институты – ту же комиссию Дмитрия Козака по международному развитию, так и измененные старые, как Госсовет.

Воплощение в жизнь нового институционального дизайна, перераспределение полномочий и взаимная притирка входящих в него институтов непросты и болезненны для элиты, чреваты серьезными конфликтами между отдельными ее группами. Кадровые перестановки, не очень интенсивные в последнее время, будут резко активизированы. Они затронут, прежде всего, т.н. «президентское правительство», включая отличившихся на выборах министров обороны и иностранных дел, а также ряд глав силовых корпораций. В сочетании с ожидающимися заменами спикеров обеих палат это приведет к радикальному обновлению состава постоянных членов Совбеза, которых некоторые эксперты называют «путинским политбюро». Можно ожидать, что состав этого «политбюро» обновится уже в ближайшее время.

Прошедшие выборы могут внести существенные изменения в изначальный кремлевский сценарий трансформации. Да, они не стали разовым толчком, способным подвинуть власть в другом направлении или даже перевернуть. Зато они запустили механизм изменений в виде КПРФ, которая меняясь сама, неизбежно будет менять и власть. А катализатором этих изменений станет смена руководства КПРФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».