«Платишь втридорога, так тебе еще будто одолжение делают» 3 1.10.2021, 13:07

5,354

иллюстрационное фото

Минчанин начал строить дом и «окунулся в 90-е».

Иметь на примете порядочных строителей не менее важно, чем квалифицированных врачей. Ведь когда наступит момент «икс» и вам понадобится бригада (рабочих, не медиков), очень велик шанс нарваться на халтурщиков или «разводил». Стройка и без того обходится в огромные суммы, не хватало еще, чтобы честно заработанное пришлось тратить на переделку или на личные хотелки прораба. Своим опытом поиска строителей с Onlíner поделился Слава. Молодой человек давно мечтал построить дом, но до того момента, как взялся за дело, даже не предполагал, какая «атмосфера» царит в этой сфере.

Проект своего дома Слава относит к средней по сложности категории: не четыре стены с окнами-бойницами, но и не что-то мудреное: у строителей с опытом оторопь вызывать не должен. Так что дело все же не в объекте, а в людях.

Начинал стройку молодой человек с попыток сотрудничества с фирмами, надеясь, что за имя и репутацию люди будут бороться, пусть и придется заплатить за это дороже.

— Сам я почти всю жизнь проработал в автобизнесе, в основном в клиентском сервисе премиальных автосалонов. Поэтому, естественно, на собственном опыте надеялся на определенный уровень менеджмента и сервиса, — поясняет минчанин. — Но как же я ошибался.

Начав стройку, я просто окунулся в девяностые. Всем на тебя плевать, общаются нехотя и надменно (если вообще общаются), пытаются обдурить и урвать побольше. В общем, мрак.

Вернемся к застройщикам. Относительно тех, с кем мне удалось пообщаться: складывается впечатление, что это в основном все те же бывшие стройбаны, которые пытаются организовать процесс и заработать еще больше.

Теперь о процессе поиска. Естественно, как только я начал интересоваться темой строительства, на меня посыпалась реклама. Так вот, за год стройки на мои запросы в мессенджерах мне ответили 1(!) раз. При общении по телефону максимум просят скинуть проект и после этого ни ответа, ни привета. Ну а те, от кого хоть как-то удалось добиться ответа, ломили нереальные цены. Либо ждите три месяца. Как пример: на соседнем участке тоже строится человек, я, пообщавшись с его прорабом, выяснил, что его расценки в среднем в три раза больше, чем платил я.

В итоге я решил все взять в свои руки и искать работников по сарафанному радио, собирая отзывы у друзей и знакомых. Мастеров искал отдельно на каждый вид работ, на то, чтобы подобрать специалиста, уходила неделя-две.

Соответственно, все расчеты, контроль, закупки производил самостоятельно. И каждому бы рекомендовал так делать. Потому что прорабы зачастую заказывают с огромным запасом либо вообще могут надурить и разницу положить в карман.

Конечно, это не страховка на все случаи жизни. Рабочие ведь не подписывают договоры и не дают гарантий. Но стоит отметить, что у нас в строительстве в целом никаких гарантий-то и нет, сколько уже было таких случаев. А так как в стройсфере мы находимся в 90-х, то и своим добрым именем никто не дорожит.

За этот сезон Слава успел вывести коробку и накрыть дом крышей. Минчанин планирует, что работы на его объекте будут продолжаться столько, сколько позволит погода. А потом уже и внутренней отделкой можно будет заняться. Хотя, думается, и тут молодому человеку придется попотеть, чтобы найти достойных электриков, сантехников, штукатуров и так далее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».