Будущее Афганистана при «Талибане» 2.0 1.10.2021

фото: AFP

Эксперты рассказали, что ждет страну.

Что ожидает Афганистан при правлении талибов? В последние недели комментарии на этот счет – от эмоциональных и неизбежно мрачных прогнозов до более взвешенных и осторожных оценок экспертов звучат постоянно, сообщает «Голос Америки».

Эксперты вашингтонского института Брукингса, обсуждая будущее Афганистана, единодушны в том, что после прихода к власти талибов начался мощный откат в сфере соблюдения прав человека. Общественные институты, обеспечивающие равноправие в обществе, по словам политологов, в одночасье рухнули, а методы управления нынешних талибов не претерпели изменений по сравнению с тем, что было в прошлом.

«Мы действительно видим модель 1990-х годов, в той самой отвратительной и ужасной форме. С одной стороны, своего рода саудовский или центрально-азиатский авторитаризм, а с другой - система, схожая с иранской. На данный момент до системы управления Ирана им далеко. Думаю, потребуется много времени, прежде чем мы ее увидим. Они будут стимулировать ее изнутри, в том числе из чувства страха перед экономическим коллапсом», - подчеркивает эксперт Института Брукингса Вонда Филберт Браун (Vonda Philbert Brown, senior fellow in the Foreign Policy Program at Brookings).

Файзия Куфи (Fawzia Koofi, an Afghan politician and women's rights activist), член афганского парламента, более 20 лет борющаяся за права женщин, принимала участие в переговорах с политическим руководством «Талибана» в Катаре. Она утверждает, что новые власти в Кабуле всецело нарушают права женщин в стране.

«Когда талибы пришли к власти, по сути, они вернули нас туда, где мы были в 1990-х, - говорит Файзия Куфи. - Они сделали нас, женщин, невидимыми, в буквальном смысле. Я говорю об участии женщин в политической жизни Афганистана. Сейчас нет конституционного порядка. Парламент не работает. Мы не знаем, есть ли у нас вообще парламент. Женщин, работавших в госорганах, попросили оставаться дома до дальнейшего уведомления, якобы до наступления спокойствия, цитата: “ради их собственной безопасности”. Талибы утверждают, что это временная мера. Но то же самое они сделали, когда впервые пришли к власти в 1996 году, и тогда временные меры стали постоянными. Однако с учетом социального подъема и акций гражданского неповиновения, которые мы наблюдаем сейчас в Афганистане, к которым я надеюсь вскоре присоединиться, полагаю, мы сможем оказать давление на “Талибан” с тем, чтобы они приняли многообразие и научились жить по-другому».

Другой участник дискуссии – Саад Мусини (Saad Moosiny chairman and CEO of the Moby Group), руководитель медиахолдинга «Моби Групп», в состав которого входит влиятельный афганский телеканал «Толо Ньюз», рассказал, что талибы расследуют инцидент с избиением журналистов, освещавших протест в Кабуле.

«Журналисты, думаю, делают сейчас невероятную работу. Наши коллеги в Кабуле, как и многие другие СМИ, говорят правду властям. И “Талибан” отвечает, проводя пресс-конференции, выступая по телевидению, они реагируют. Например, талибы в каком-то смысле извинились за избиение журналистов. Конечно, они провели расследование в отношении одного из людей, которые напали на наших репортеров. Они пытались найти камеру и телефон, которые были конфискованы. Так что есть постепенные шаги, и для того, чтобы талибы изменились, думаю, необходимы постоянное давление и вовлеченность. Вероятно, политика кнута и пряника», - уточнил Саад Мусини, глава медиaхолдинга Moby Group.

Тем временем, ситуация в Афганистане все ближе к экономическому, продовольственному и гуманитарному кризисам. В докладе, подготовленном независимыми экономистами для Всемирного банка, МВФ и международных компаний-доноров, говорится, что Центробанк Афганистана исчерпал большую часть своих валютных резервов. В стране - массовая безработица, цены на основные продукты питания выросли в разы и миллионы людей оказались на грани голода накануне зимы.

