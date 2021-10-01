Какой будет погода на выходных 1.10.2021, 13:21

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Прогноз по Беларуси на 2-4 октября.

2 октября погодные условия по северо-западной половине Беларуси будет определять атмосферный фронт, по юго-востоку стpаны скажется влияние области повышенного атмосферного давления, пишет сайт pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Ночью по западу, а утром и днем преимущественно по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, местами по республике, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории заморозки 0..-3°С; температура воздуха днем +10..+16°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

3-4 октября страна останется на западной периферии антициклона с центром над европейской частью России.

3 октября облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу страны ожидаются кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +11..+17°С, по юго-западу страны до +19°С.

4 октября переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку страны возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный порывистый, днем по западу местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +12..+19°С.

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