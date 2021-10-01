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Сборную России по борьбе сняли с самолета на чемпионат мира за отказ носить маски

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  • 1.10.2021, 13:28
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Сборную России по борьбе сняли с самолета на чемпионат мира за отказ носить маски

Спортсменов дважды предупредили и только после этого вывели.

Главного тренера и нескольких участников сборной России по борьбе сняли с самолета из Амстердама в Осло за несоблюдение масочного режима. Они направлялись на запланированный в Дании чемпионат мира.

На пересадку 30 сентября не попали около половины членов сборной: главный тренер команды, чемпион Европы и СССР Дзамболат Тедеев, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, чемпион Европы Абасагжи Магомедов, Евгений Жирбаев и Тимур Бижоев.

Как рассказал «Кавказ.Реалии» один из членов российской делегации, спортсменов дважды предупредили о необходимости надеть маски и только после этого вывели из самолета.

Спортсмены переночевали в аэропорту. Тедеев назвал случившееся беспределом и заказом оппонентов. На видео, где он это говорит, он снял маску, вопреки запрету. Чемпионат в Осло начнется 2 октября, спортсменам удалось добраться до него в пятницу.

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