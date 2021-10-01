В Минске «заминировали» Национальную библиотеку и несколько университетов
- 1.10.2021, 13:41
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Студентов массово эвакуируют.
Сегодня появились сообщения о том, что в Минске заминировали несколько университетов и Национальную библиотеку. Персонал и студенты были эвакуированы Сейчас милиция проверяет здания, сообщает onliner.by.
«В милицию обратились руководители учебных заведений и Национальной библиотеки, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах. На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности», — написала пресс-служба ГУВД Мингорисполкома в своем телеграм.
Вот такая атмосфера сейчас царит возле физического факультета БГУ.
А вот что происходит возле БГАТУ.