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В Минске «заминировали» Национальную библиотеку и несколько университетов

  • 1.10.2021, 13:41
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В Минске «заминировали» Национальную библиотеку и несколько университетов
фото: ONLINER

Студентов массово эвакуируют.

Сегодня появились сообщения о том, что в Минске заминировали несколько университетов и Национальную библиотеку. Персонал и студенты были эвакуированы Сейчас милиция проверяет здания, сообщает onliner.by.

«В милицию обратились руководители учебных заведений и Национальной библиотеки, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах. На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности», — написала пресс-служба ГУВД Мингорисполкома в своем телеграм.

Вот такая атмосфера сейчас царит возле физического факультета БГУ.

А вот что происходит возле БГАТУ.

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