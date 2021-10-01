«Достаточно просто остаться дома»
- 1.10.2021, 13:43
Не важно где ты, на Земле или в космосе, твои права ущемляться не должны.
- 28 декабря 1973 года на космической станции «Скайлэб-4» произошла первая космическая забастовка. Работа космонавтов на станции была очень напряженной, но наземные службы отказывались смягчить экипажу график, - пишет телеграм-канал «БОР».
В конце концов команда объявила незапланированный выходной и отключила связь. Это была первая космическая забастовка в результате которой были пересмотрены правила для следующих экипажей в сторону смягчения режима.
Эти храбрые люди, рискуя своими жизнями смогли отстоять свои права. Нам же для этого как раз и не нужно рисковать своими жизнями и идти работать на неисправное оборудование, достаточно просто остаться дома!
Стачке быть.