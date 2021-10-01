«Достаточно просто остаться дома» 1.10.2021, 13:43

Не важно где ты, на Земле или в космосе, твои права ущемляться не должны.

- 28 декабря 1973 года на космической станции «Скайлэб-4» произошла первая космическая забастовка. Работа космонавтов на станции была очень напряженной, но наземные службы отказывались смягчить экипажу график, - пишет телеграм-канал «БОР».

В конце концов команда объявила незапланированный выходной и отключила связь. Это была первая космическая забастовка в результате которой были пересмотрены правила для следующих экипажей в сторону смягчения режима.

Эти храбрые люди, рискуя своими жизнями смогли отстоять свои права. Нам же для этого как раз и не нужно рисковать своими жизнями и идти работать на неисправное оборудование, достаточно просто остаться дома!

Стачке быть.

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