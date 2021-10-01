На Канарах из-за лавы в океане образовался новый остров: впечатляющие фото
- 1.10.2021, 13:56
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Лава уже покрыла площадь, превышающую 25 футбольных полей.
Из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма, в океан стекает лава. Она уже покрыла площадь, превышающую 25 футбольных полей.
Об этом рассказывает Тhe Guardian (перевод - «Апостроф»).
По данным вулканического института Канарских островов, к вечеру 30 сентября площадь недавно возникшего полуострова на Ла-Пальме с утра увеличилась вдвое - до 20 гектаров.
Комитет по чрезвычайным ситуациям вулкана предупредил, что изменение направления ветра несет новые опасности от токсичных газов, которые образовались при падении расплавленной породы в океан.
С момента начала извержения вулкана 19 сентября, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а лава повредила сотни домов, предприятий и огромные участки банановых плантаций.
Вулкан извергнул реки лавы, которые медленно ползли и в конце концов попали в Атлантический океан. С тех пор реки расплавленных горных пород не перестают течь в океан, создавая растущий полуостров.