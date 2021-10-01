Рогозин провалил космическую программу России 1.10.2021, 14:06

Фото: ТАСС

«Роскосмос» не выполнил две трети федеральных заданий по развитию космодромов.

Госкорпорация «Роскосмос» в прошлом году не выполнила около половины мероприятий по федеральной космической программе, рассчитанной на 2016−2025 годы, и две трети заданий по программе развития космодромов.

Об этом со ссылкой на годовой отчет «Роскосмоса», пишет business-gazeta.ru.

Согласно отчету, по космической программе было проведено 10 из 18 мероприятий, т. е. выполнено 55%. Что касается программы развития космодромов, то по ней из 26 мероприятий было исполнено 8, по программе развития навигационной системы ГЛОНАСС — 80%, еще две подпрограммы, название которых не уточняется, выполнены на 100%.

Чистая прибыль «Роскосмоса» в 2020 году по сравнению с 2019 годом упала примерно в 42 раза, следует из этого же отчета. Она составила 292,633 млн рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».