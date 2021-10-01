Ухудшение здоровья Путина усилит политическую борьбу за власть в России 1.10.2021, 14:15

Наиболее вероятными преемниками могут стать представители силового блока.

Ухудшение состояния здоровья президента России Владимира Путина будет определять политику РФ в ближайшие 4 года, а уровень возможностей российской власти сможет скрыть это только до начала 2023 года. В таком случае возрастает вероятность перехода возможностей принятия некоторых решений в России к отдельным группам влияния из числа силовиков.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Robert Lansing Institute.

"Уровень возможностей российской власти достаточен для того, чтобы скрыть имеющиеся проблемы со здоровьем у Путина до начала 2023 года. Вместе с тем увеличивается вероятность того, что некоторые решения в России будут переходить к отдельным группам влияния", - пишет издание.

По данным источников Robert Lansing Institute, Путин может страдать заболеваниями позвоночника, которые стали следствием ранее полученных травм. И эти проблемы заставляют Путина принимать сильные обезболивающие препараты, которые могут влиять на его психическое и психологическое состояние. А со временем симптомы неврологического характера становятся у него более выраженными.

"При такой тенденции их невозможно будет скрывать в период 2023-2024 годов. Этот период приходится на ожидание так называемого трансфера – контролируемой передачи власти в России от Владимира Путина к преемнику", - отмечает издание.

Издание предполагает, что наиболее вероятными преемниками российского президента могут стать представители силового блока, например, руководитель СВР России Сергей Нарышкин, или глава ФСБ Александр Бортников. Но существует вероятность того, что власть в России перейдет к министру обороны Шойгу, который может создать изоляцию вокруг Путина и монополизировать власть в государстве, исходя из собственных президентских амбиций.

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