закрыть
1 октября 2021, пятница, 17:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский рубль упал до недельного минимума на фоне распродажи госдолга

1
  • 1.10.2021, 14:31
  • 1,606
Российский рубль упал до недельного минимума на фоне распродажи госдолга

На российский валютный рынок давит глобальное укрепление доллара.

Российский рубль начинает снижением первый день четвертого квартала, сдавая позиции под натиском дорожающего на форексе доллара и падающих цен на рынке российского государственного долга, пишет finanz.ru.

На 14.04 по Минску курс доллара с расчетами «завтра» повышается на 32 копейки, до 73,15 рубля, а ранее добирался до отметки 73,2450 - максимальной с 24 сентября.

Евро дорожает на 63 копейки, до 84,7425 рубля, отыгрывая снижение, опустившее курс до минимума с июля прошлого года.

На российский валютный рынок давит глобальное укрепление доллара «в связи с ребалансировкой инвестиционных портфелей в конце квартала», отмечает стратег Сбербанк CIB Юрий Попов.

Индекс доллара, отслеживающий курс к шести ключевым мировым валютам, завершил сентябрь на годовых максимумах (94,52 пункта) на ожиданиях, что ФРС США начнет отказываться от политики «печатного станка», а американский Минфин ударит по рынкам крупными размещениями долга в последние месяцы года.

Рынок российских государственных облигаций тем временем не может нащупать «дно» и продолжает обновлять минимумы с марта 2020 года. В пятницу индекс RGBI теряет еще 0,16% и торгуется на отметке 142,31 пункта.

Сюрпризом для инвесторов в ОФЗ оказались данные по инфляции, говорит Алексей Ковалев, аналитик «Финама». Согласно Росстату, индекс потребительских цен продолжает бить 5-летние рекорды, вопреки прогнозам правительства и ЦБ, и на 23 сентября его рост достиг 7,3%.

Денежный рынок готовится к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ РФ и заложил в котировки 7,25% на конец года.

Доходности ОФЗ продолжают стремиться наверх, а цены - падают. В результате вложения в рублевый госдолг в третьем принесли инвесторам всего 0,65% (с учетом купонов), оценивает Ковалев.

На октябрьском заседании ЦБ РФ может повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, продолжив цикл ужесточения, уже ставший самым резким с 2014 года, считает Попов из Сбербанк CIB.

Это поддержит рубль наряду с крупными налоговыми выплатами, под которые экспортерам предстоит продать 24 млрд долларов - вторую по размеру сумму в этом году после июля, говорит он.

В этих условиях, считает Попов, рубль может укрепиться до отметки 71 за доллар, а, возможно, и сильнее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ваша вина, Лукашенко
Ваша вина, Лукашенко Ирина Халип
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа Андрей Санников
Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип
Первое правило забастовочного клуба
Первое правило забастовочного клуба Артем Черников