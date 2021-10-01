Российский рубль упал до недельного минимума на фоне распродажи госдолга 1 1.10.2021, 14:31

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На российский валютный рынок давит глобальное укрепление доллара.

Российский рубль начинает снижением первый день четвертого квартала, сдавая позиции под натиском дорожающего на форексе доллара и падающих цен на рынке российского государственного долга, пишет finanz.ru.

На 14.04 по Минску курс доллара с расчетами «завтра» повышается на 32 копейки, до 73,15 рубля, а ранее добирался до отметки 73,2450 - максимальной с 24 сентября.

Евро дорожает на 63 копейки, до 84,7425 рубля, отыгрывая снижение, опустившее курс до минимума с июля прошлого года.

На российский валютный рынок давит глобальное укрепление доллара «в связи с ребалансировкой инвестиционных портфелей в конце квартала», отмечает стратег Сбербанк CIB Юрий Попов.

Индекс доллара, отслеживающий курс к шести ключевым мировым валютам, завершил сентябрь на годовых максимумах (94,52 пункта) на ожиданиях, что ФРС США начнет отказываться от политики «печатного станка», а американский Минфин ударит по рынкам крупными размещениями долга в последние месяцы года.

Рынок российских государственных облигаций тем временем не может нащупать «дно» и продолжает обновлять минимумы с марта 2020 года. В пятницу индекс RGBI теряет еще 0,16% и торгуется на отметке 142,31 пункта.

Сюрпризом для инвесторов в ОФЗ оказались данные по инфляции, говорит Алексей Ковалев, аналитик «Финама». Согласно Росстату, индекс потребительских цен продолжает бить 5-летние рекорды, вопреки прогнозам правительства и ЦБ, и на 23 сентября его рост достиг 7,3%.

Денежный рынок готовится к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ РФ и заложил в котировки 7,25% на конец года.

Доходности ОФЗ продолжают стремиться наверх, а цены - падают. В результате вложения в рублевый госдолг в третьем принесли инвесторам всего 0,65% (с учетом купонов), оценивает Ковалев.

На октябрьском заседании ЦБ РФ может повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, продолжив цикл ужесточения, уже ставший самым резким с 2014 года, считает Попов из Сбербанк CIB.

Это поддержит рубль наряду с крупными налоговыми выплатами, под которые экспортерам предстоит продать 24 млрд долларов - вторую по размеру сумму в этом году после июля, говорит он.

В этих условиях, считает Попов, рубль может укрепиться до отметки 71 за доллар, а, возможно, и сильнее.

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