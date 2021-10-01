Ученые представили новые данные о происхождении коронавируса

Ученые представили новые данные о происхождении коронавируса2
- 1.10.2021, 14:45
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Исследователи обнаружили носителей штамма, схожего с уханьским.
Эксперты и исследователи со всего мира продолжают спорить и высказывать гипотезы о происхождении ковида. Ученые выдвигают разные версии, например, что вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии. В августе стало известно, что президент США Джо Байден получил засекреченный отчет о возможном происхождении коронавируса.
А теперь эксперты Университета Пастера в Париже и Лаосского национального университета представили результаты нового исследования, сказано в Research Square.
Так, в известняковых пещерах Лаоса ученые нашли летучих мышей, которые являются переносчиками вируса, схожего с уханьским штаммом ковида. Речь идет о подковоносых мышах, которые были заражены тремя видами коронавируса одновременно.
Исследователи полагают, что данные три вида вируса могут угрожать человеку при прямом контакте с инфицированным животным и в дальнейшем, и сейчас продолжают изучать образцы.