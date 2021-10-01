«Не важно где ты, на земле или в космосе, твои права ущемляться не должны!» 1.10.2021, 14:49

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Американские космонавты показали белорусским рабочим, как надо бастовать.

28 декабря 1973 года на космической станции «Скайлэб-4» произошла первая космическая забастовка. Работа космонавтов на станции была очень напряженной, но наземные службы отказывались смягчить экипажу график, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

В конце концов команда объявила незапланированный выходной и отключила связь. Это была первая космическая забастовка в результате которой были пересмотрены правила для следующих экипажей в сторону смягчения режима.

Эти храбрые люди, рискуя своими жизнями смогли отстоять свои права. Нам же для этого как раз и не нужно рисковать своими жизнями и идти работать на неисправное оборудование, достаточно просто остаться дома!

Стачке быть!

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