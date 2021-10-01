Торговая сеть «Радзивиловский» уходит с рынка 1.10.2021, 14:55

3,548

Некоторые из магазинов выставят на аукцион.

Торговая сеть «Радзивилловский» прекратила существование, сообщает zerkalo.io. С 1 октября все магазины ретейлера перешли под управление «Минского хладокомбината № 2». В некоторые из них выставят на аукцион, а на отдельных торговых площадях запустит торговлю хладокомбинат.

— Присоединение произошло с 1 октября. Мы уже регистрируем устав, все магазины сети будут принадлежать хладокомбинату. Уже есть решение Мингорисполкома, — сообщил директор хладокомбината Александр Рубинов.

По его словам произошедшая реорганизация не должна отразиться на покупателях, привыкших заглядывать в полюбившиеся торговые точки.

— Все магазины будут работать, никто не останется закрытым и бесхозным. Часть из них будут сданы в аренду на аукцион другим торговым сетям. Сегодня в Минске большой спрос на эти объекты, поэтому будут открываться хорошие магазины, - сказал Александр Рубинов.

Он сообщил, что другая часть объектов откроется под торговой вывеской «Минского хладокомбината № 2» и брендом с двумя снеговиками.

— Там будут представлены наше вкусное мороженое, напитки, выпечка и другие продукты, которые мы выпускаем и которыми торгуем. Упор будет сделан только на белорусский товар, в частности, на мясопродукты, на которых мы специализируемся. Кроме того, в наших магазинах будут представлены все товары первой необходимости, — сообщил директор. Хладокомбинат среди прочего хочет оставить себе основной магазин в торговом центре «Столица». Не исключено, что на некоторых магазинах появится вывеска «Радзивилловский хладокомбината № 2»

Некоторые торговые площади намерены выставить на аукцион.

На сайте "Радзивиловского" уже появилась информация о продукции хладокомбината.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».