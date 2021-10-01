В нидерландских супермаркетах появились кассы для тех, кто хочет поболтать 6 1.10.2021, 15:17

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На такой кассе не действует принцип «Чем быстрее – тем лучше».

В Нидерландах в двухстах супермаркетах сети Jumbo открыли кассы для тех, кто хочет поболтать. На такой кассе покупатель может поговорить с кассиром во время оплаты покупок, пишет «Евро пульс».

Продавцов, готовых занять место за этой кассой, искать не пришлось — желающие нашлись в рядах действующего штата сотрудников супермаркетов. Они не проходили никаких курсов специальной подготовки – по замыслу авторов инициативы, общение на кассе должно быть непринужденным.

На такой кассе также не действует принцип «Чем быстрее – тем лучше». Напротив, кассиры готовы поддерживать диалог в течение продолжительного времени.

Из-за пандемии в Европе в два раза выросло число людей, которые чувствуют себя одинокими, и Евросоюз планирует решать эту проблему. В европейских странах уже стали появляться разные проекты в помощь одиноким.

Так, в Гетеборге (Швеция) установили скамейки, которые помогают начать разговор с незнакомцами, а во Франции появился сервис, благодаря которому одинокие пожилые французы могут найти для общения иностранцев со всего мира, изучающих французский язык.

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