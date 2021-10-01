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Таракан раскрыл важную информацию о штурме квартиры Зельцера

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  • 1.10.2021, 15:24
  • 36,278
Таракан раскрыл важную информацию о штурме квартиры Зельцера

Почему силовики были без бронежилетов?

Таракан высказался насчет того, почему при штурме квартиры Андрея Зельцера силовики были без бронежилетов.

«Почему были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива», — цитирует БелТА его слова.

Он заявил, будто силовики не хотели волновать людей, которые плохо реагируют, когда на улицах появляются сотрудники в полной экипировке. «Ребята не хотели лишний раз, как они говорят, светиться», — добавил Таракан. Почему люди плохо реагируют на силовиков в форме, он уточнять не стал.

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