Ученые выдвинули новую теорию происхождения Луны 1 1.10.2021, 15:25

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Привычная модель образования естественного спутника Земли имеет определенные недостатки.

Специалисты со всего мира раньше сходились во мнении относительно того, что Луна образовалась от столкновения планеты Тейя с Землей. Кроме того, существует и некоторая другая теория.

Об этом сообщает The Planetary Science Journal (перевод — planetanovosti.com).

Некоторое время назад ученые провели очередное исследование, которое касается происхождения спутника нашей планеты. Оно продемонстрировало, что Луна могла образоваться в результате сразу нескольких совершенно разных катастроф космического характера.

Эрик Асфог, который работает в Университете Аризоны, отметил, что привычная модель образования естественного спутника Земли имеет определенные недостатки. К примеру, она указывает на то, что возникновение произошло по большей части из ударной планеты. В то же время изотопная химия практически полностью соответствует той, что наблюдается на Земле. Это может говорить о том, что было минимум два сильных удара по нашей планете, которые произошли с разницей в среднем от 100 тысяч до миллиона лет.

Специалисты считают, что такое двойное воздействие в то время было нормальным явлением для нашей Солнечной системы и оно спровоцировало появления огромного количества спутников.

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