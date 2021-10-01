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Ученые выдвинули новую теорию происхождения Луны

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  • 1.10.2021, 15:25
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Ученые выдвинули новую теорию происхождения Луны

Привычная модель образования естественного спутника Земли имеет определенные недостатки.

Специалисты со всего мира раньше сходились во мнении относительно того, что Луна образовалась от столкновения планеты Тейя с Землей. Кроме того, существует и некоторая другая теория.

Об этом сообщает The Planetary Science Journal (перевод — planetanovosti.com).

Некоторое время назад ученые провели очередное исследование, которое касается происхождения спутника нашей планеты. Оно продемонстрировало, что Луна могла образоваться в результате сразу нескольких совершенно разных катастроф космического характера.

Эрик Асфог, который работает в Университете Аризоны, отметил, что привычная модель образования естественного спутника Земли имеет определенные недостатки. К примеру, она указывает на то, что возникновение произошло по большей части из ударной планеты. В то же время изотопная химия практически полностью соответствует той, что наблюдается на Земле. Это может говорить о том, что было минимум два сильных удара по нашей планете, которые произошли с разницей в среднем от 100 тысяч до миллиона лет.

Специалисты считают, что такое двойное воздействие в то время было нормальным явлением для нашей Солнечной системы и оно спровоцировало появления огромного количества спутников.

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