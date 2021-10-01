Мы дожмем колхозный режим
- 1.10.2021, 15:36
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Остаться дома - это значит сделать шаг вперед.
Об этом сайту Charter97.org написал читатель:
- Экономика тонет в долгах. На работу на завод просто напросто не хочется идти, зная, что некоторые твои коллеги сидят в тюрьме и понимая, что ты в силах это изменить. Ведь каждый из нас - часть определенной группы людей. Неважно какая это социальная группа: коллеги по работе, друзья, однокурсники и прочее. Но объединило все эти группы в августе одно - мы захотели перемен.
Никто не должен прощать и забывать то, что натворил режим Лукашенко за этот год. Вернуть Беларусь в довоенные годы репрессиий просто уму непостижимо. Его необходимо остановить как можно быстрее. Самый реальный и безопасный способ - остаться дома.
Оставшись дома вы автоматически создаете три благоприятно влияющих пункта для себя:
1) Отдых и времяпровождение с близкими.
2) Здоровье. В период четвертой волны коронавируса лучше остаться дома.
3) Мы дожмем колхозный режим.
Всего лишь одно действие порождает столько пользы. Время остаться дома.
Стачке быть!