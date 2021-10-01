В Афганистане «Талибан» временно примет конституцию 1964 года, но внесет в нее поправки

В Афганистане «Талибан» временно примет конституцию 1964 года, но внесет в нее поправки2
- 1.10.2021, 15:44
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Эта конституция, давшая женщинам право голоса, действовала во времена монархии.
«Талибан» заявил, что временно примет конституцию 1964 года, которая предоставила женщинам право голоса, но устранит из нее все элементы, с которыми не согласно движение, передает «Голос Америки».
Назначенный Талибаном исполняющий обязанности министра юстиции Мавлави Абдул Хаким Шариа выступил с заявлением, в котором говорится, что талибы планируют принять конституцию, использовавшуюся в непродолжительный период процветания демократии в Афганистане, но лишь временно и с поправками.
«Исламский Эмират временно примет конституцию времен бывшего короля Мухаммеда Захир-шаха», – заявил он.
При этом министр добавил, что все положения, которые талибы сочтут противоречащими законам шариата и принципам Исламского Эмирата, будут изъяты из текста.
Почти шесть десятилетий назад, до того, как мировые сверхдержавы вмешались в ситуацию в стране, в Афганистане на некоторое время установилась конституционная монархия во главе с королем Мухаммедом Захир-шахом.
Король ратифицировал конституцию через год после прихода к власти в 1963 году, положив начало парламентской демократии, которая продержалась почти десять лет, а в 1973 году он был свергнут.
Конституция 1964 года впервые дала афганским женщинам право голоса и возможность более активно участвовать в политической жизни страны.