В Афганистане «Талибан» временно примет конституцию 1964 года, но внесет в нее поправки 2 1.10.2021, 15:44

1,346

Фото: Reuters

Эта конституция, давшая женщинам право голоса, действовала во времена монархии.

«Талибан» заявил, что временно примет конституцию 1964 года, которая предоставила женщинам право голоса, но устранит из нее все элементы, с которыми не согласно движение, передает «Голос Америки».

Назначенный Талибаном исполняющий обязанности министра юстиции Мавлави Абдул Хаким Шариа выступил с заявлением, в котором говорится, что талибы планируют принять конституцию, использовавшуюся в непродолжительный период процветания демократии в Афганистане, но лишь временно и с поправками.

«Исламский Эмират временно примет конституцию времен бывшего короля Мухаммеда Захир-шаха», – заявил он.

При этом министр добавил, что все положения, которые талибы сочтут противоречащими законам шариата и принципам Исламского Эмирата, будут изъяты из текста.

Почти шесть десятилетий назад, до того, как мировые сверхдержавы вмешались в ситуацию в стране, в Афганистане на некоторое время установилась конституционная монархия во главе с королем Мухаммедом Захир-шахом.

Король ратифицировал конституцию через год после прихода к власти в 1963 году, положив начало парламентской демократии, которая продержалась почти десять лет, а в 1973 году он был свергнут.

Конституция 1964 года впервые дала афганским женщинам право голоса и возможность более активно участвовать в политической жизни страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».