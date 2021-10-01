Как выглядят и сколько стоят самые дешевые дома, продающиеся в регионах 1 1.10.2021, 15:56

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Дачу в черте города Барановичи можно купить за $2500.

Сколько нужно минимум средств, чтобы обзавестись частным домом в Барановичах, и на что за эти деньги можно рассчитывать, узнала intex-press.by.

По традиции самую дешевую недвижимость в продаже в Барановичах журналисты искали на одном из крупных сайтов объявлений. А для наглядности выбирали только предложения с фото.

Дача в черте города – 6260 рублей ($2500)

Самые дешевые дома в пределах Барановичей продаются в одном из садовых товариществ, которое находится на самом выезде из города. Цены на домики там зависят от состояния объекта недвижимости.

Если к дому нужно приложить руку, то цена будет минимальной. К примеру, разница в цене между дачным домиком на первом и втором фото – $2000 долларов в эквиваленте.

Основная особенность такой недвижимости – небольшая площадь и практически полное отсутствие каких бы то ни было удобств.

Дом рядом с железной дорогой – 25040 рублей ($10000)

Если же речь идет о полноценном по площади доме, то цены на такую недвижимость в Барановичах стартуют от $10000. Но за эти деньги человек, фактически, получает только «коробку». К примеру, в этом доме по пер. 1-му Центральному, судя по информации, указанной в объявлении, печное отопление, вода – в колодце, а газ «идет по улице». Зато площадь больше 100 «квадратов».

Дом в бывшей деревне Звездное – 26290 рублей ($10500)

Дальше в нашем рейтинге идет недвижимость, которая еще недавно была деревенской, но после присоединения некоторых близлежащих к Барановичам деревень стала городской. В этом доме также нет никаких удобств, а общая площадь – как у двухкомнатной квартиры в барановичской новостройке.

Полдома на ул. Вильчковского – 34050 рублей ($12000)

Эта недвижимость, судя по адресу, также находится в бывшей деревне Звездное. Но в отличие от предыдущего варианта, здесь есть частичные удобства, в том числе газовое отопление. А владельцы готовы рассматривать как частичную, так и полную продажу недвижимости.

Деревянный дом на ул. Заводская – 32300 рублей ($12900)

Этот дом, скорее, деревенский, нежели городской: общая площадь 58 квадратных метров, печное отопление, все коммуникации идут по улице. Тем не менее, месторасположение его самое что ни на есть городское с находящимися рядом остановками транспорта и социальными объектами. Авторы объявления пишут, что «в комплекте» с домом идут два подвала и ухоженный участок с множеством насаждений.

Участок с домом по ул. Шевченко – 35060 рублей ($14000)

Замыкаеттоп самых недорогих деревянный дом с участком на улице Шевченко. В объявлении сказано, что к дому подведены некоторые коммуникации – свет и вода, газ идет по улице. О состоянии дома внутри ничего не говорится, фото интерьера также нет, но авторы объявления делают акцент на добротном заборе, которым обнесен весь участок.

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