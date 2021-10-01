75 лет назад Нюрнбергский трибунал вынес приговор нацисткой верхушке 4 1.10.2021, 16:02

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фото: wikipedia.org

Еще до начала процесса самоубийство совершили Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс и Генрих Гиммлер.

75 лет назад, 1 октября 1946 года, Международный военный трибунал в Нюрнберге огласил приговор по делу немецких военных преступников. Досудебные слушания продолжались с 20 ноября 1945 года. Судили 22 человека. Еще до начала процесса самоубийство совершили Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс и Генрих Гиммлер, передает «Польское радио».

Нюрнбергский суд вынес 12 смертных приговоров, среди которых Герману Герингу, Иоахиму фон Риббентропу и Гансу Франку. Три человека были приговорены к пожизненному заключению, три были оправданы, а четыре преступника получили пожизненное заключение. Суд признал руководство НСДАП, гестапо и СС преступными организациями.

Процесс был беспрецедентным событием. Впервые в истории члены высших органов власти суверенной страны - Третьего Рейха - предстали пред Международным судом победивших государств. Выбор Нюрнберга в качестве места судебного процесса имел пропагандистское значение, поскольку до Второй мировой войны этот город был важным центром нацистского движения.

Судьями и обвинителями были представители Великобритании, Франции, Советского Союза и США. Обвиняемым предъявлены четыре основных обвинения: подстрекательство и подготовка войны, преступления против мира, военные преступления и преступления против человечества. Во время разбирательства СССР безуспешно пытался приписать немцам Катынское преступление.

За слушаниями во Дворце правосудия в Нюрнберге следили 250 журналистов, в том числе из Польши. Один из них - Кароль Малцужиньский спустя годы говорил об исключительной важности процесса.

«Во-первых, впервые были привлечены к ответственности люди, занимающие высшие должности и выполняющие ключевые роли в государственной системе власти. Во-вторых, впервые в истории международного права война была признана беззаконием. В конце концов впервые было введено совершенно новое правовое понятие – преступление против человечества, которое после Нюрнбергского процесса была названо геноцидом», - вспоминал Кароль Малцужиньский.

Никто из преступников, свидетельствовавших на процессе, свою вину не признал. Они прикрывались тем, что забыли произошедшее, создавали себе образ образцовых полководцев, вынужденных участвовать в войне.

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