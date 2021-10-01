«Пересдача стоит 29 рублей, а комиссия за оплату - 25 рублей!» 10 1.10.2021, 16:14

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Клиент одного из белорусских банков шокирован расценками.

В редакцию «Онлайнера» написал удивленный минчанин, который пошел оплатить в банк пересдачу экзамена. Не подумайте, что это какой-то ретроград: просто экзаменаторы просят принести квитанцию из банка, электронным платежам не верят.

— Получаю права, пересдачи платные — 29 рублей. Причем просто заплатить через ЕРИП не выйдет: у нас просят квитанцию банка или распечатанный чек, заверенный печатью. То есть в любом случае нужно идти в банк, — рассказывает Евгений. — В итоге пришел заплатить за пересдачу экзамена в ГАИ с картой «Альфа-Банка» в его же отделение, отстоял очередь. И тут оказывается, что банк берет комиссию 25 рублей за платеж в адрес юрлиц!

В итоге Евгений оплатил пересдачу в соседнем отделении «БПС Сбербанка» без какой-либо комиссии.

— Выходит, пересдача — 29 рублей, а комиссия за ее оплату — 25! Я просто в шоке от таких условий, если честно. Особенно с учетом того, что у меня платинум-карта этого банка, — говорит парень.

В пресс-службе «Альфа-Банка» пояснили, что сумма в 25 рублей — фиксированная. Это сделано для того, чтобы люди не ходили зря в банк и делали все возможные операции удаленно. Распечатать в случае необходимости чек можно дома (вдруг у вас есть принтер) или в самом банке (это бесплатно).

— Стратегия «Альфы» — в развитии цифровых каналов обслуживания. В нашем мобильном банке можно оформить карту, кредит, открыть трастовый счет и вообще стать клиентом онлайн.

Естественно, с его помощью можно оплатить пересдачу экзамена в ГАИ, например в ЕРИП, и получить подтверждающий документ в электронном виде. Без комиссии и поездок в отделение. Если требуется подтверждение платежа в печатном виде, чек об оплате можно распечатать самостоятельно или у нас (при необходимости специалисты «Альфы» сделают это за пару минут), — предложили в пресс-службе «Альфа-Банка».

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