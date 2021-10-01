Что помогает укрепить иммунную систему осенью и зимой? 1.10.2021, 16:18

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Специалисты дали несколько простых рекомендаций.

Чтобы пережить холодное время года с меньшим риском подхватить простудное заболевание, можно укреплять свою иммунную систему, помогая организму эффективнее бороться с вирусами и бактериями, пишет healthinfo.ua.

Еда. Продукты, насыщенные минералами, защищающими клетки, такими как цинк или селен, должны присутствовать в рационе осенью и зимой – они улучшают способность организма сопротивляться вирусам.

Сон. Полноценный и спокойный сон может иметь решающее значение для укрепления иммунной системы. Согласно мексиканскому исследованию, у тех, кто спит менее семи часов в день, риск простудиться в три раза выше.

Физическая активность на свежем воздухе. С патогенами в организме борются так называемые клетки-киллеры. Эти клетки иммунной системы можно активировать с помощью достаточно легких физнагрузок на выносливость на свежем воздухе. Исследования показали, что 20 минут такой тренировки бывает достаточно, чтобы подавить воспаление в организме.

Меньше прикосновений к лицу. В среднем каждые четыре минуты мы трогаем лицо руками, которые могут оказаться распространителями вирусов и бактерий.

Каждый день наши руки касаются бесчисленных поверхностей, на которых прилипают вирусы и бактерии. Следует регулярно мыть руки, чтобы укрепить свою иммунную систему.

Избегать сухого нагретого воздуха. Сухой нагретый воздух ослабляет иммунную систему, так как высушивает слизистые оболочки дыхательных путей – это облегчает проникновение вирусных частиц. Ученые считают, что нужно стараться поддерживать максимально возможную влажность в закрытых помещениях. Лучший способ сделать это – регулярно проветривать комнату в течение примерно 10 минут. Переохлаждать квартиру не стоит, поскольку холод создает стресс для организма, что ослабляет иммунную систему.

Витамины. Лучшим источником витамина С эксперты называют облепиху: она также содержит другие витамины, укрепляющие иммунную систему. Один из них – витамин А, поддерживающий слизистые оболочки дыхательных путей, содержится в моркови и кураге. Витамин B6 стимулирует выработку веществ-мессенджеров иммунной системы: его источники – семга, грецкие орехи. Витамин Е стимулирует созревание иммунных клеток: его поставщиком являются яичные желтки.

Шапки и шарфы. При низких температурах особенно быстро остывает голова, что вызывает сужение кровеносных сосудов в дыхательных путях, облегчая проникновение вирусам простуды. Осенью и зимой нужно обязательно надевать головные уборы и шарфы, чтобы защитить дыхательные пути.

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