Из бюджета России пропали десятки миллионов тонн нефти 6 1.10.2021, 16:22

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В доходы казны включили на 116 миллионов тонн нефти меньше, чем будет добыто.

Подготовка федерального бюджета на 2022-24 гг обернулась расхождениями между министерствами российского правительства, которые заложили в проектировки противоположные оценки по ключевому для экономике параметру - объемам добычи сырой нефти, пишет finanz.ru.

В 2021 году, по оценке Минэкономразвития, в России будет добыто 516,8 миллиона тонн «черного золота» - всего на 0,7% больше, чем годом ранее, и на 8% меньше, чем до начала пандемии (в 2019 году).

По мере того как страны ОПЕК+ снимают ограничения на производство, увеличивая индивидуальные квоты стран-участниц сделки, добыча в нефти в России начнет бурно расти, полагает МЭР.

В опубликованный в базе Думы прогноз социального-экономического развития (.doc), на основе которого должен верстаться бюджет, ведомство заложило рост добычи до 555,9 млн тонн в 2022 году, 562,8 млн тонн - в 2023-м, а затем небольшое снижение до 557,6 млн тонн - в 2024-м.

Иными словами, МЭР ожидает, что Россия полностью восстановит утраченные мощности по добыче и снова начнет качать нефть в объемах рекордных с последних лет СССР.

Но из проекта бюджета, подготовленного Минфином, десятки миллионов тонн нефти неожиданно исчезают.

Так, в разделе, посвященном сбору НДПИ, в 2022 году ведомство ждет добычу на уровне 524,85 млн тонн, то есть на 31,05 миллион тонн, меньше, чем МЭР (пояснительная записка, .doc).

Более того, с 2023 года Минфин закладывает не рост добычи, а ее снижение, до 519,84 млн тонн, что на 42,96 млн тонн меньше, чем прогнозирует МЭР.

Бюджет-2024 Минфин сверстал исходя из 514,75 млн тонн добытой нефти - на 42,85 млн тонн меньше, чем в прогнозе у ведомства Максима Решетникова.

Суммарно за три года разница составляет 116,85 млн тонн - то есть примерно пятую часть годовой добычи стоимостью около 57 млрд долларов по текущим ценам (75 долларов за баррель Urals).

Что касается цен на нефть, то в бюджет заложено их снижение - до 62,2 доллара за баррель в следующем году, 58,4 доллара в 2023-м и 55,7 доллара в 2024-м. В таких условиях, по расчетам Минфина, казна сможет собрать 9,542 трлн рублей нефтегазовых налогов в следующем году. Затем начнется спад до 9,194 трлн рублей в 2023-м и 8,564 трлн в 2024-м. Из этой суммы более четверти правительство направит на пополнение ФНБ - 3,397 трлн рублей в 2022 году, 2,71 трлн в 2023-м, 2,096 трлн в 2024-м. В результате размер фонда через три года должен приблизиться к отметке 20 триллионов рублей.

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