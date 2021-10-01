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Мать Андрея Зельцера: Не видела тело сына и не знаю, где оно и что с ним

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  • 1.10.2021, 16:32
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Мать Андрея Зельцера: Не видела тело сына и не знаю, где оно и что с ним
Андрей Зельцер

Журналистам удалось связаться с матерью погибшего айтишника.

«Еврорадио» удалось связаться с матерью погибшего 28 сентября IT-специалиста Андрея Зельцера Ольгой.

Ольга Зельцер не видела тело сына и не знает, где оно теперь и что с ним. «В милиции сказали, что потом, когда закончится следствие, вызовут меня и все расскажут», - говорит она.

— Верите, что ваш сын мог такое запланировать? — поинтересовались журналисты у Ольги Зельцер.

— Нет. Я плевать хотела на то, что говорят и пишут в интернете. Мнения, мании… Мне все равно, кто и что пишет, понимаете? Мне абсолютно все равно. Пусть пишут.

Также журналисты поинтересовались, могут ли как-то поддержать ее. Она отказалась: «Никто меня не поддержит никогда».

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