Литва вернула домой 176 мигрантов из нелегально прибывших через границу Беларуси
- 1.10.2021, 16:44
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Процедура добровольного возвращения предусматривает предоставление билетов и разовую помощь в размере 300 евро.
Уже 176 мигрантов из нелегально прибывших в Литву через границу Беларуси депортированы или добровольно вернулись в свои страны. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом сообщили в министерстве внутренних дел Литвы.
В сообщении не уточняется, сколько из этих людей воспользовались процедурой добровольного возвращения, которая предусматривает предоставление билетов и разовую помощь в размере 300 евро.
На прошлой неделе в Литву приезжала делегация из Ирака. В последующие дни иракские дипломаты помогли решить все официальные процедуры для возвращения еще 63 граждан. Отмечается, что они планируют посетить все центры проживания мигрантов и обсудить возможности репатриации граждан Ирака, незаконно прибывших в Литву.
"Мы как можно теснее сотрудничаем с Ираком, чтобы возвращать их граждан домой. Мы понимаем, что люди, которые решили нелегально пересечь границу ЕС, обмануты белорусским режимом, но хотим остановить такие действия. Нелегальное пересечение границы не будет толерироваться, а те, кому действительно угрожает опасность, может легально просить об убежище", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.
В настоящее время рассмотрели 690 просьб о получении убежища, ни одну из них не удовлетворили. Всего зарегистрировали 2084 таких заявок. Каждый случай рассматривают отдельно.