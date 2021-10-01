Литва вернула домой 176 мигрантов из нелегально прибывших через границу Беларуси 1.10.2021, 16:44

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фото: DELFI

Процедура добровольного возвращения предусматривает предоставление билетов и разовую помощь в размере 300 евро.

Уже 176 мигрантов из нелегально прибывших в Литву через границу Беларуси депортированы или добровольно вернулись в свои страны. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом сообщили в министерстве внутренних дел Литвы.

В сообщении не уточняется, сколько из этих людей воспользовались процедурой добровольного возвращения, которая предусматривает предоставление билетов и разовую помощь в размере 300 евро.

На прошлой неделе в Литву приезжала делегация из Ирака. В последующие дни иракские дипломаты помогли решить все официальные процедуры для возвращения еще 63 граждан. Отмечается, что они планируют посетить все центры проживания мигрантов и обсудить возможности репатриации граждан Ирака, незаконно прибывших в Литву.

"Мы как можно теснее сотрудничаем с Ираком, чтобы возвращать их граждан домой. Мы понимаем, что люди, которые решили нелегально пересечь границу ЕС, обмануты белорусским режимом, но хотим остановить такие действия. Нелегальное пересечение границы не будет толерироваться, а те, кому действительно угрожает опасность, может легально просить об убежище", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

В настоящее время рассмотрели 690 просьб о получении убежища, ни одну из них не удовлетворили. Всего зарегистрировали 2084 таких заявок. Каждый случай рассматривают отдельно.

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