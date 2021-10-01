«Вы знаете, что делать с «продуктовым талоном» от начальства» 1 1.10.2021, 16:50

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Фото: Reuters

Один из сотрудников МТЗ обратился к своим коллегам.

Как сообщает телеграм-канал «БОР», один из сотрудников Минского тракторного завода (МТЗ) обратился к своим коллегам:

- Коллеги, недавно прошел праздник — День машиностроителя. На нашем предприятии (МТЗ) так же как и на других, администрация решила поздравить сотрудников. Выдали по 50 рубликов премии и сертификаты на 50 рублей, на которые можно приобрести продукты в наших заводских столовых/кафетериях.

Хотя с одной стороны кажется что это неплохо, как сказали некоторые — «могли и этого не дать», но с другой стороны где-то в подкорке вспоминается из школьной программы картинка, где крепостные, отдавшие урожай барину и отработавшие на него барщину, ходят и говорят какой у нас барин хороший, оставил на еду и посев да еще чуть-чуть сверху оставил, в соседней деревне вообще забрали все что выше чем «на прокормиться».

Вот я смотрю на них и думаю, а чем мы сейчас отличаемся от тех же крестьян век назад?

Вся зарплата уходит на квартплату, еду, одежду, проезд до работы и назад, а жить-то когда? Вместо того, чтобы потребовать у начальства свое, заработанное, как написано в контракте — «достойную оплату за свой труд» — мы ходим и кланяемся и благодарим господ за то, что нам вообще платят. Поскольку мне претит подобное отношение ко мне как квалифицированному рабочему, имеющему чувство собственного достоинства и к моему труду — лично для себя я принял единственно верное решение, что делать с этим «продуктовым талоном».

Впрочем, каждый принимает решение сам за себя — можно, например, отдать нуждающимся. Хотя в «социальном государстве» таких людей быть не должно.

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