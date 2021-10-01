Минздрав озвучил официальные данные по заболеваемости COVID-19 в Беларуси 1.10.2021, 17:45

Фото: «Радыё Свабода»

По информации ведомства, за сутки в стране заразились коронавирусом 1993 человека.

За сутки в Беларуси заразились коронавирусом 1993 человека, умерли 16 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения, пишет zerkalo.io.

Стоит отметить, что это наибольшее число умерших, которое появлялось в сводках Минздрава за все время с начала пандемии.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 540 079 человек с COVID-19. Выздоровели 520 024 человек, умерли — 4 159.

За минувшие сутки выполнено 39 117 теста. Всего в стране проведено 8 538 447 тестов.

Более 2 188 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 635 000 человек прошли полный курс вакцинации.

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