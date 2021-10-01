Чиновники-ябатьки хотят ввести налог на первую квартиру 17 1.10.2021, 18:10

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Про какие суммы речь?

С 2022 году чиновники хотят взимать налог за первую квартиру (сейчас его платят за вторую и последующие). Этот сбор намерены установить на уровне 0,1% от расчетной стоимости одного квадратного метра жилья. Чиновники уже прописали, как налог может отличаться по регионам, передает zerkalo.io.

Как налог на первую квартиру может отличаться по регионам

В проекте Налогового кодекса прописали размеры расчетной стоимости одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач. Они отличаются в зависимости от региона: в Минске — выше всего. Ка планируется, налог на первую квартиру составит 0,1% от стоимости одного квадратного метра.

К примеру, для столицы расчетный «квадрат» в блокированном жилом доме на 1 января этого года прописали на уровне 496,82 рубля. То есть налог в таком случае составит 49,68 рубля. Для областных городов и Минского района стоимость «квадрата» — 371,93 рубля, а сам налог в таком случае должен составить 37,19 рубля. Для многих крупных городов сбор будет, как планируется, на уровне 30,97 рубля. В их число попали Города Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Горки, Дзержинск, Жлобин, Жодино, Кобрин, Кричев, Лида, Мозырь, Молодечно, Новогрудок, Новополоцк, Орша, Осиповичи, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слоним, Слуцк, Смолевичи, Сморгонь, Солигорск, Фаниполь.

Для остальных населенных пунктов налог на первую квартиру, как предлагают чиновники, должен составить 22,32 рубля.

Но на 1 января 2022 года размеры расчетной стоимости одного квадратного метра типовых строений будут заметно выше. К примеру, для Минска этот показатель, как предлагается, повысят с 496,82 до 650 рублей. То есть налог в таком случае в столице вырастет до 65 рублей. В областных центрах и Минском районе этот сбор может составить 52 рубля, для крупных городов, которые перечислены выше, — 48 рублей, а для всех остальных населенных пунктов — 25 рублей. Такими размеры налога на первую квартиру могут ввести в следующем году.

Есть ли альтернатива по уплате налога за первую квартиру?

Да. В проекте Налогового кодекса также прописали, что физлица могут представить налоговикам заключение о независимой оценке рыночной стоимости капитального строения. В таком случае налог на недвижимость могут посчитать по этой стоимости.

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