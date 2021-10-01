ЕС приостановил торговые переговоры с Австралией на фоне AUKUS

ЕС приостановил торговые переговоры с Австралией на фоне AUKUS1
- 1.10.2021, 18:16
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Новый этап переговоров Австралии с ЕС начнется не раньше ноября.
Торговые переговоры между Австралией и Европейским союзом были отложены на фоне скандала с созданием блока AUKUS. Об этом сообщает BBC.
Решение отложить переговоры представители Еврокомиссии приняли несколько дней назад. В Еврокомиссии считают, что это позволит лучше подготовиться и ничего необычного в таких действиях нет.
Министр торговли Австралии Дэн Техан отказался комментировать, какую роль, если таковая имела место, создание AUKUS сыграло в затягивании переговоров. Однако он подтвердил, что следующий раунд переговоров, который должен был начаться 12 октября, был отложен до ноября.
Ожидается, что следующий раунд переговоров будет включать ряд вопросов в сферах торговли, инвестиций и права интеллектуальной собственности.