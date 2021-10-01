ЕС приостановил торговые переговоры с Австралией на фоне AUKUS 1 1.10.2021, 18:16

1,358

Новый этап переговоров Австралии с ЕС начнется не раньше ноября.

Торговые переговоры между Австралией и Европейским союзом были отложены на фоне скандала с созданием блока AUKUS. Об этом сообщает BBC.

Решение отложить переговоры представители Еврокомиссии приняли несколько дней назад. В Еврокомиссии считают, что это позволит лучше подготовиться и ничего необычного в таких действиях нет.

Министр торговли Австралии Дэн Техан отказался комментировать, какую роль, если таковая имела место, создание AUKUS сыграло в затягивании переговоров. Однако он подтвердил, что следующий раунд переговоров, который должен был начаться 12 октября, был отложен до ноября.

Ожидается, что следующий раунд переговоров будет включать ряд вопросов в сферах торговли, инвестиций и права интеллектуальной собственности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».