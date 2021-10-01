В Швейцарии будут выдавать купоны на $50 за привлечение к вакцинации 1 1.10.2021, 18:30

В Швейцарии привиты 57% населения.

Власти Швейцарии будут выдавать купоны на 50 франков (около $54) жителям, которые убедят других граждан пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на правительство страны.

«Федеральное правительство и кантоны хотят вовлечь все население в прививочную кампанию, призывая людей рассказывать своим друзьям, соседям, коллегам и семье о преимуществах вакцинации. Их участие должно быть вознаграждено: каждый, кто недавно прошел вакцинацию, может назвать одного человека, который побудил его сделать прививку», — говорится на сайте кабмина.

Затем этому человеку направят купон по почте. Как именно его использовать, будут решать региональные власти. Например, его можно будет предъявить в кино или ресторане.

Поощрительная мера принята в рамках попытки властей привлечь к вакцинации как можно больше жителей. Сейчас, по данным правительства, в Швейцарии полностью привито 57% населения, из-за чего страна оказалась в числе государств «с самым низким уровнем вакцинации в Европе». Власти стремятся достичь показателя в 80% для лиц в возрасте от 18 до 65 лет, и 90-90% для граждан старше 65.

В Швейцарии в ближайшее время развернут 170 дополнительных мобильных центров вакцинации (в дополнение к 50 уже действующим). Еще одна мера подразумевает проведение «национальной недели вакцинации», цель которой — убедить людей в преимуществе прививок, рассказывая об эффективности и безопасности препаратов, побочных эффектах и рисках для здоровья при инфицировании COVID-19.

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