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Работник колхоза в Жлобине за 20 рабочих смен получил 61 рубль

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  • 1.10.2021, 19:12
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Работник колхоза в Жлобине за 20 рабочих смен получил 61 рубль

Забастовка назревает?

Работник колхоза в Жлобине за 20 рабочих смен получил 61 белорусский рубль и это не предел, пишет «Беларусь за МКАДом».

– Можно сколько угодно рассуждать на тему какой мерзкий режимчик, а его прихлебатели негодяи и продолжать получать такие рассчетники. Но можно взять ситуацию под контроль, а свою судьбу в свои руки! Не нужно проявлять героизм и блокировать своим телом проходную вашего предприятия, достаточно просто остаться дома. Цените себя, свой труд и свою жизнь. Стачке быть! - пишет телеграм-канал.

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