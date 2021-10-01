Названы самые оптимистичные страны ЕС 1.10.2021, 19:30

Опубликованы результаты исследования Eurofound.

Ирландия и Дания являются самым оптимистическим странами в Европейском союзе. Об этом говорится в исследовании Европейского фонда улучшения условий жизни и труда (Eurofound), опубликованного 1 октября, передает gordonua.com.

Индекс социального оптимизма измеряет личные и национальные ожидания, представление о том, идет ли страна респондента в правильном или неправильном направлении, восприятие ЕС и уверенность в будущем.

Согласно индексу, Ирландия занимает первое место (0,69), за ней следует Дания (0,58), Мальта (0,42), Люксембург (0,41), Финляндия (0,37). Самыми пессимистичными странами признали Грецию (-0,65), Францию (-0,26), Бельгию (-0,14), Италию (-0,11), Кипр (-0,09).

В рамках электронного опроса Eurofound также выявил, что в Дании и Ирландии самый низкий процент пессимистов в ЕС – два из 10. Из всех стран – членов Евросоюза только на Кипре, в Чехии, Бельгии, Италии, Франции и Греции пессимистов было больше, чем оптимистов.

Также Eurofound провел дополнительное исследование под названием "Жизнь, работа и COVID-19", которое подтвердило, что Ирландия и Дания оставались самыми оптимистичными странами даже после того, как в Европе разразилась пандемия коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».