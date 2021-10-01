В России взлетели цены на авиакеросин 1 1.10.2021, 19:35

Билеты могут подорожать на 12-15%

Беда на рынке бензина, где оптовые цены взлетели на 20-30% с начала года, пришла в Россию не одна.

Вслед за моторным топливом на бирже стремительно дорожает авиакеросин, разрывая балансы авиаперевозчиков, не успевших оправиться от катастрофического 2020 года, передает finanz.ru.

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи стоимость топлива для реактивных двигателей в пятницу второй день подряд установила исторический рекорд - 53,285 тысячи рублей за тонну.

За день керосин подорожал на 0,73%, с начала недели - на 4%, а с начала года - на 34%.

Текущие цены на авиатопливо на 15% превышают значения докризисного 2019 года, хотя объемы перевозок у компаний остаются меньше на 18% - 71 млн пассажиров, по данным за январь-август.

Ситуация «жуткая», говорит совладелица и председатель совета директоров S7 Group Татьяна Филева (ее цитирует Tourdom): «Раньше мы грузили сильно меньше 40 тысяч рублей за тонну, а сейчас - почти под 50».

Новый удар по перевозчикам пришелся на низкий сезон: в четвертом квартале спрос на перелеты традиционно падает, отмечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Со стоимостью авиакеросина у нас примерно того же характера проблемы, что и с регулярным подорожанием бензина, - рассуждает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. - Но по бензину есть хотя бы худо-бедно действующий механизм так называемого демпфера. Государство доплачивает отрасли до 2/3 разницы между высокими экспортными и удерживаемыми временами в узде внутренними ценами. От роста цены на авиакеросин перевозчики по-настоящему ничем не застрахованы, кроме периодических увещеваний производителей керосина властями».

Если авиакомпаниям не предоставят компенсаций, то начнут дорожать авиабилеты, а в среднем прибавка составит не меньше 12-15%, прогнозирует Пушкарев: «Поскольку цены на авиационное топливо уже подскочили, то быстро запихнуть этого джинна обратно в бутылку будет сложно».

Маловероятно, что в нынешней ситуации авиакомпаниям удалось бы в полной мере компенсировать рост издержек на авиационное топливо, соменивается Пантелеев: ситуация с COVID-19 не улучшается, а спрос на перелеты очень эластичен, люди просто не могут позволить себе платить больше.

«По итогам четвертого квартала собственникам авиакомпаний будет грустно смотреть на бухгалтерскую отчётность», - говорит эксперт.

Покупательная способность на рынке - низкая, подтверждает Филева: «Никто переплачивать ни за что не готов». В связи с этим сохраняются риски банкротства авиакомпаний, так как перевозки в целом убыточны, говорит Пантелеев, оговариваясь, впрочем, что громких потрясений не предвидится: «Крупные перевозчики либо имеют достаточный запас ликвидности, либо могут рассчитывать на поддержку акционеров».

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