Ученые впервые сняли видео в центре урагана 1 1.10.2021, 19:48

Видеофакт.

Компания Saildrone совместно с Национальным управлением атмосферных и океанографических исследований опубликовали видео, которое снял дрон, отправленный в центр урагана над Атлантическим океаном. Дрон Explorer SD 1045 побывал в центре урагана «Сэм», сообщается на сайте компании, передает zn.ua.

Урагану присвоили предпоследнюю, четвертую, категорию. Отмечается, что аппарату пришлось бороться с волнами высотой 15 метров и ветрами, скорость которых достигала почти 200 километров в час. Дрон оснастили специальным «ураганным крылом», которое позволяло ему противостоять ветру.

SD 1045 встретился с «Сэмом» в открытом океане, собирая данные наблюдений в реальном времени для моделей прогнозирования ураганов, которые, как ожидается, позволят по-новому взглянуть на то, как большие и разрушительные тропические циклоны растут и усиливаются. Исследователи отмечают, что это один из пяти дронов, которые примут участие в наблюдениях за ураганами в этом году.

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