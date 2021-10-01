Милевский о конфликте со Шпилевским: Я посчитал, что он слишком молод, чтобы меня учить жизни 1.10.2021, 20:05

1,960

Из-за Шпилевского Милевский покинул брестское «Динамо».

Экс-игрок «Динамо» Брест Артем Милевский, недавно объявивший о завершении карьеры, в интервью для YouTube-канала «Ходят слухи», прокомментировал конфликт с бывшим тренером брестчан Алексеем Шпилевским, из-за которого Милевский первый раз покинул клуб, передает «Трибуна».

- А что у тебя произошло с «Динамо» из Бреста? Тебя попросили оттуда из-за нарушения режима? Или из-за отношений с тренером?

– Нет, никто особо не нарушал режим. Просто немножко с тренером не нашли общий язык, так как ему было 32 года, а мне – 34. Я посчитал, что он слишком молод, чтобы меня учить жизни, хотя сам на тот момент он был, мягко говоря, малоизвестным человеком, по сравнению со мной. Поэтому у него не получилось учить меня каким-то моментам.

- То есть гордыня у тебя до сих пор срабатывает?

– Гордыня, не гордыня, но я просто не люблю, когда меня учат, или лезут ко мне с советами какими-то, рассказывают, что мне делать. Кто он вообще такой?

- Он твой тренер. Ты деньги получаешь, потому что играешь в команде.

– Так не он же мне их платит. Такой тренер не будет мне рассказывать, что делать. Он же не сказал мне «Тёма, Миля, пойдем с тобой кофе попьем». И там уже о чем-то говорить, что он от меня хочет. Он же мне при всех начинает рассказывать: «Вот, Миля, делай так, беги туда»… Чуть поуважительнее надо было.

- То есть задача тренера – направлять футболиста, да?

– Ну да.

- Он этим и занимался, но тебе не понравилось, как он это делал?

– У него тон был не такой. На то время ему было 32 года, понятно, когда человеку 50-60 лет, когда он прожил уже всю жизнь. Допустим, как ребята мне рассказывают, как они Луческу слушают. Так человек достиг многого, он уважаемый человек, столько команд перетренировал, у него столько было игр, конечно, парни будут его слушать. У него есть чему поучиться. А когда ты видишь, что у человека нечему поучиться, так что его слушать? Еще и в такой наглой форме – давай то, давай это.

- А если ты сам будешь все-таки тренером, как будешь общаться с футболистами?

– Я естественно с уважением. Ты же хочешь, чтобы человек к тебе так же, как ты к нему относился, поэтому, конечно, с уважением, – сказал Милевский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».