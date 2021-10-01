В Швейцарии создано самое быстрое зарядное устройство для электромобилей 1.10.2021, 20:15

Для полной зарядки необходимо всего 15 минут.

Швейцарская компания ABB сообщила о разработке самой быстрой в мире зарядной станции для электрических автомобилей, — модульная установка получила название Terra 360, передает РБК.

Зарядная станция обладает мощностью до 360 кВт и, по словам производителя, сможет одновременно заряжать до четырех электромобилей.

Для полного заряда аккумулятора электрокара потребуется 15 минут, а для зарядки, необходимой для проезда 100 км, — всего три минуты.

Модульная установка оснащена системой световых сигналов, которые направляют пользователя во время всего процесса и показывает состояние заряда аккумулятора и расчетное время до завершения зарядки.

Станция также подходит для зарядки грузовых электрокаров и фур, — отмечается, что она идеально подходит для автопарков и логистических компаний, а благодаря своей компактности производитель рассчитывает на использование разработки в общественных местах и торговых центрах.

Terra 360 станут доступны в Европе до конца 2021 года, а в следующем году быстрые зарядные станции появятся в США, Латинской Америке и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Растущий спрос на транспортные средства с низким уровнем выбросов СО2 подталкивает мировых автопроизводителей включать в линейку продукции автомобили с электрическим двигателем. По прогнозам экспертов, мировой рынок электромобилей в ближайшие десять лет ожидает значительное расширение, — среднегодовые темпы роста составят 26,8%. Тем не менее, постепенный переход на экологически нейтральный транспорт требует развития соответствующей инфраструктуры.

Кроме того, производители зарядных станций в настоящее время работают над минимизацией времени, необходимого для «заправки» электромобиля. До настоящего времени самыми быстрыми считались модульные установки Tesla Supercharger, — самая усовершенствованная модель имеет мощность до 300 кВт.

Однако зарядные станции — не единственное решение данной проблемы. Например, немецкий стартап Magnum предлагает систему беспроводной зарядки электромобилей в движении с помощью намагниченного бетона, — данная технология будет использована на государственной автомагистрали, которая проходит через штат Индиана (США). А на шоссе недалеко от Стокгольма шведские власти проложили электрифицированные рельсы, которые заряжают транспортное средство.

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