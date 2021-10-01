В Украине анонсировали «большое строительство» границ с Беларусью и РФ 1.10.2021, 20:20

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Об этом заявил глава МВД Украины.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в течение 2022-2023 годов Украина должна построить государственную границу с Россией и Беларусью, сообщает пресс-центр МВД.

«Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть «большое строительство границ«, — сказал он.

Монастырский анонсировал строительство новых инженерных сооружений, к проектированию которых привлекут экспертов, чтобы создать «новую интеллектуальную границу». Глава МВД отметил, что для полного обустройства границ необходимо 17 миллиардов гривен, Министерство уже обратилось к правительству с требованием заложить эту сумму в бюджет 2022 года.

Монастырский подчеркнул важность этого вопроса сейчас — в связи с миграционным кризисом в Афганистане, Беларуси и Балтийских странах. Он добавил, что Украина недавно передала Литве гуманитарную помощь — 38 тонн колючей проволоки.

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